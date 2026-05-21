Stellantis e Qualcomm Technologies ampliano la collaborazione tecnologica per nuova generazione di auto intelligenti

Stellantis e Qualcomm Technologies ampliano la loro collaborazione tecnologica per sviluppare i veicoli di nuova generazione del gruppo automobilistico. L'intesa prevede l'integrazione dei system-on-chip Snapdragon Digital Chassis con la piattaforma software Stla Brain, con l'obiettivo di migliorare cockpit digitale, connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas). L'accordo include anche la piattaforma Snapdragon Ride Pilot, che consentirà di introdurre funzionalità di guida automatizzata supervisionata fino al livello 2+ hands-free su milioni di veicoli dei marchi Stellantis.

La partnership punta inoltre ad accelerare lo sviluppo di funzioni basate sull'intelligenza artificiale e ad aggiornamenti software continui. Nell'ambito della collaborazione, le due aziende hanno firmato una lettera di intenti non vincolante affinché aiMotive, società di guida autonoma controllata da Stellantis, possa entrare a far parte di Qualcomm Technologies. «I nostri clienti meritano esperienze di nuova generazione che siano fluide e in continua evoluzione per rispondere alle loro esigenze di guida. Implementando questa piattaforma intelligente in tutto il nostro portafoglio globale, Stellantis mantiene questa promessa con una velocità ed efficienza senza precedenti», spiega Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, Stellantis.