Stellantis e Tata Motors firmano protocollo d'intesa per ulteriori collaborazioni in India

Tata Motors Passenger Vehicles e Stellantis hanno firmato in India un protocollo d'intesa (MoU) per «esplorare ulteriori opportunità di collaborazione nella produzione, nell'ingegneria e nella catena di fornitura in India e all'estero». Le due aziende operano già in quel Paese attraverso la Fiat India Automobiles Private Limited (Fiapl) che è una joint venture al 50% con sede a Ranjangaon (Pune) creata 20 anni fa. E che da allora ha prodotto oltre 1,3 milioni di veicoli. Nello stabilimento Fiapl sono prodotte oggi le Jeep Compass, Meridian, Grand Cherokee e Wrangler assieme alle Tata Nexon, Altroz e Curvv. L'obiettivo del nuovo accordo, si legge nella nota, è promuovere l'innovazione per una produzione orientata al futuro e una crescita sostenibile. Questa collaborazione a lungo termine consentirà a entrambe le aziende di sfruttare le capacità locali e le competenze globali.