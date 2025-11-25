Stellantis, ecco la Fiat 500 ibrida: a Mirafiori 100.000 auto in più all'anno

Stellantis svela la Fiat 500 ibrida, il nuovo modello al quale si lega il rilancio di Mirafiori. La produzione è iniziata a novembre e a regime lo stabilimento di Torino potrà aumentare la capacità produttiva annuale di circa 100.000 unità. Le prime consegne a gennaio 2026 Per il lancio del nuovo modello è arrivato a Torino l'amministratore delegato Antonio Filosa, al fianco del presidente John Elkann e di Olivier Francois, responsabile del marchio Fiat. Presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo, i sindacati nazionali e locali. Con la produzione della 500 ibrida riprenderanno le assunzioni a Mirafiori: nel mese di febbraio entreranno 400 giovani con un piano di formazione, in vista dell'avvio del secondo turno di lavoro.

Sempre a Mirafiori è partita, intanto, la riqualificazione della Palazzina, sede storica del gruppo, che tornerà a essere utilizzata in tutti suoi spazi da migliaia di persone. Realizzato nel 1939 e «cabina di regia» per la produzione di quasi 29 milioni di vetture a Torino, la ristrutturazione di questo edificio rientra del programma grEEn-campus per la trasformazione dei luoghi di lavoro e mira a rafforzare le radici degli enti centrali di Stellantis. La gamma della 500 Hybrid si articola in tre varianti di carrozzeria - Hatchback, 3+1 (che si potrà ordinare dall'inizio del prossimo anno) e Cabrio - con allestimenti Pop, Icon e La Prima. A questi si aggiunge la serie di lancio Torino, tributo alla città che da sempre è la casa di Fiat, proposta esclusivamente sulla versione Hatchback.