Stellantis, ecco tutti i modelli esenti dal bollo auto nel 2027: dalla best seller Fiat Panda alla Leapmotor B10 Reev Hybrid

Sono numerosi i modelli dei marchi di Stellantis che rientrano nei requisiti previsti dal decreto approvato dal Governo con sui si introduce, limitatamente al 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (per un veicolo per persona) purché il motore benzina, diesel o ibrido non superi la potenza di 80 kW, cioè 100 Cv. Grazie all'ampiezza del proprio portafoglio prodotti, Stellantis dispone di numerosi modelli che possono beneficiare dell'esenzione. E' il caso della bestseller Citroën C3 beneficia dell'esenzione nella versione Turbo 100 con cambio manuale e Hybrid 110 con cambio automatico.

Accanto a C3, anche il B-Suv C3 Aircross Turbo 100 con cambio manuale rientra nei requisiti previsti del decreto. Sono esentati dal pagamento nel 2027 anche C4 in versione Hybrid 110 e Nuovo Berlingo diesel da 100 Cv. Molto ampia l'offerta Fiat nella fascia 'agevolata': rientrano nei requisiti del decreto Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda Hybrid, Grande Panda benzina Turbo 100, Fiat 600 benzina Turbo 100, FIAT 600 Hybrid e Qubo L Diesel 100 Cv.

Alla gamma dei modelli attualmente a listino si aggiungeranno nei primi mesi del 2027 anche le future Fiat Grizzly e Grizzly Fastback con motorizzazione benzina Turbo 100 Cv. Anche Jeep Avenger, il suv più venduto d'Italia, rientra nei parametri previsti dal decreto nelle versioni 1.2 Turbo Benzina 100 Cv Manuale e 1.2 e-Hybrid 110 Cv Automatica. Sul fronte del brand Lancia, ad essere esentata è la Ypsilon nelle versioni Turbo 100 Cv con cambio manuale a sei marce e ibrida 110 Cv con cambio automatico e-DCT a 6 rapporti. Vasta, nell'ambito dell'esenzione dal bollo nel 2027, anche l'offerta Opel. Rientrano nel limite previsto la sempre apprezzata Opel Corsa con motori benzina 100 Cv e Hybrid 110 Cv, il suv Opel Frontera con motore benzina 100 Cv e cambio manuale o Hybrid 110 Cv con cambio automatico doppia frizione 6 marce.

E infine il multispazio Opel Combo - disponibile in due lunghezze e anche con 7 posti - se dotato del motore diesel 100 Cv. Tra i modelli Peugeot che offrono l'esenzione dal pagamento del bollo auto ci sono la 208 con motore benzina 100 Cv e Hybrid 110 Cv, il suv 2008 con lo stesso motore ibrido da 110 Cv e lo spazioso Peugeot Rifter Blue HDI diesel con motore da 100 Cv. Da sottolineare anche che l'intera gamma Leapmotor, comprese le versioni Reev Hybrid, beneficia dell'esenzione dal bollo. E' il caso della B10 Reev Hybrid e della C10 Reev Hybrid, equipaggiate con l'innovativa tecnologia Range Extender, che unisce i vantaggi della mobilità elettrificata a un'autonomia estesa. Una soluzione, questa, che è versatile e accessibile ad un numero sempre maggiore di utenti.