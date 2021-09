Stellantis, Elkann: «Entusiasmante rinnovare aziende che hanno un secolo. Ho affrontato tre crisi, mai deprimersi»

TORINO - «Professionalmente mi sono occupato soprattutto di attività nei settori dell’ auto e dell’editoria, che sono "vecchi", ma è entusiasmante rinnovare aziende che hanno più di un secolo. Sono felice di avere trasformato aziende del XIX secolo in aziende del XX! secolo, visto che con Exor Seeds dal 2017 ci occupiamo di costruire aziende del XXI secolo». Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor e di Stellantis, durante l’Italian Tech Week. «Ho affrontato più di tre crisi e, come imprenditore, avere un ruolo attivo in azienda comporta dei rischi, ci sono momenti difficili e può essere complicato. Bisogna essere consapevoli che si può essere sulle montagne russe, avere alti e bassi. Non bisogna mai deprimersi quando si è in un momento basso, mai super eccitarsi quando si è in un momento alto. Bisogna cercare un equilibrio», ha affermato Elkann.