Stellantis, Elkann ha sentito von der Leyen su proposte e contributi: «È tempo di agire»

«Non potendo partecipare di persona» all'incontro di oggi sul Dialogo strategico sul futuro del settore automobilistico, il presidente di Stellantis John Elkann «ha condiviso i suoi contributi in una telefonata con la presidente von der Leyen prima dell'incontro. In qualita di membro dell'Acea, anche Stellantis ha contribuito alla proposta collettiva». Lo rende noto il gruppo.

«Stellantis accoglie con favore il dialogo strategico. E tempo di agire e non vediamo l'ora di impegnarci con la Commissione» europea «per affrontare la sfida dell'industria automobilistica». L'associazione Acea rappresenta 16 principali produttori di automobili, furgoni, camion e autobus con sede in Europa, tra cui Stellantis, Bmw, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group e Volvo Group. I membri dell'Acea hanno sottolineato in una nota che, affinché questo dialogo abbia successo, «i futuri incontri e discussioni devono coinvolgere attivamente tutti i produttori e i fornitori con impronte industriali sostanziali in Europa e tutti i filoni di lavoro tematici devono riflettere la prospettiva unica del segmento heavy-duty».