Stellantis, Elkann: «Piano al 2030 ambizioso ma realistico. Siamo sulla strada giusta, ancora molto lavoro da fare»

Il piano FastLane 2030 di Stellantis è «un piano ambizioso ma realistico, sostenuto dalla responsabilità e da una profonda comprensione dei mercati in cui operiamo». Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, aprendo l'Investor Day del gruppo. «Le nostre sfide sono reali e, per avere successo, è importante affrontarle con trasparenza. Tuttavia, anche le nostre opportunità sono quanto mai concrete e la strategia che condivideremo oggi con voi illustrerà nel dettaglio come le coglieremo: con creatività, con energia e, sempre, con disciplina», ha aggiunto Elkann.

Stiamo gia vedendo i primi segnali incoraggianti che le loro azioni stanno producendo risultati. Questi sono indicatori precoci che Stellantis e sulla strada giusta. Ma c'e ancora molto lavoro da fare e rimaniamo realistici riguardo alle sfide che attendono sia Stellantis che l'industria in senso piu ampio». Cosi John Elkann, presidente di Stellantis, aprendo l'Investor Day.