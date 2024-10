Stellantis, Elkann smentisce l'ipotesi di consolidamento tramite fusioni o acquisizioni

Stellantis non cerca in alcun modo di consolidarsi, fondendosi o acquisendo altri gruppi automobilistici: lo dice il presidente del consiglio di amministrazione di Stellantis, John Elkann, intervistato in esclusiva dall'agenzia France Presse, a margine del Salone dell'Auto di Parigi. Un riferimento indiretto, quello di Elkann, alle voci di fantapolitica industriale circolate nelle ultimi giorni su un'ipotetica fusione di Stellantis con Renault. ''Siamo davvero concentrati sull'attività, al livello dei nostri azionisti di riferimento, del consiglio, del nostro Ceo e della squadra dirigente. Non su possibili distrazioni che verrebbero rappresentate da operazioni di consolidamento, qualunque esse siano», dichiara Elkann, aggiungendo: ''Noi, in quanto Stellantis, consideriamo che abbiamo una dimensione competitiva. E Stellantis nasce da diversi consolidamenti», tra cui la fusione tra Psa e Fca, ha ricordato. Il direttore generale di Stellantis, Carlos Tavares, aveva sottolineato in mattinata il rifiuto del gruppo di vendere alcuni dei suoi 14 marchi ai costruttori cinesi. ''Non siamo pronti a fare consolidamenti, ma non siamo nemmeno pronti a deconsolidare. Non è il momento'', puntualizza Elkann.