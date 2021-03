Stellantis Engineering, leadership per evoluzione dell’auto. Wester: «Grandi potenzialità dall’idrogeno»

TORINO - «Guardando al futuro, le celle a combustibile a idrogeno mostrano grandi potenzialità come prossima tecnologia di propulsione a emissioni zero, in particolare per i veicoli commerciali». Lo ha detto in occasione della conferenza di presentazione del programma Hydrogen Fuel Cell per i furgoni Citroen, Opel e Peugeot Harald Wester, chief engineering officer di Stellantis - e consentiranno di soddisfare tutte le aspettative anche in termini di capacità di carico e traino».

«La mission di Stellantis - ha aggiunto Wester - è quella di garantire libertà di movimento proponendo soluzioni sicure, accessibili e sostenibili. Stellantis Engineering intende avere un ruolo di leadership nei settori determinanti per la trasformazione dei mercati dell’ auto attraverso l’elettrificazione e la guida autonoma; la connettività e l’intelligenza artificiale per servizi e funzioni di guida autonoma sempre più smart; l’analisi del ciclo di vita globale inclusa la carbon neutrality. Wester ha anche ricordato che Stellantis «sta lavorando per offrire ai nostri clienti altri 10 veicoli elettrificati entro l’anno, per un totale di circa 40 modelli a emissioni zero per i diversi brand».