Stellantis, entrati alle carrozzerie Mirafiori i primi 80 giovani assunti per la 500 ibrida

Sono entrati oggi ufficialmente, alle Carrozzerie di Mirafiori, i primi 80 giovani assunti - come annunciato nei mesi scorsi - per sviluppare la produzione della nuova Fiat 500 Hybrid che, da metà marzo, avrà anche un secondo turno produttivo. Entro febbraio sono previsti altri 160 ingressi e gli altri step sono previsti nel corso del mese di marzo. Nel complesso all'interno del comprensorio di Mirafiori e in altre sedi torinesi/piemontesi (Economia Circolare, Powertrain, Parts&Services e Verrone) saranno inserite oltre 430 persone. Tutte le nuove persone selezionate sono diplomate e con un'età media di 24 anni.

Appena entrate in stabilimento, sono state suddivise in varie classi e hanno cominciato i corsi di formazione per poi potere lavorare nei prossimi giorni lungo le linee di produzione. Sono assunzioni a termine, minimo di un anno. «Questi giovani - sottolinea Giuseppe Manca, responsabile delle Risorse Umane di Stellantis in Italia - rientrano in un'importante iniziativa di ricambio generazionale che stiamo portando avanti dallo scorso anno in Italia quando abbiamo inserito quasi 500 persone, di cui 120 ingegneri sempre a Torino. Anche nel 2026 prevediamo di inserire in azienda nuovi colleghi, tra cui appunto gli oltre 400 del complesso di Mirafiori di cui oggi abbiamo avuto un primo inserimento. Quanto successo oggi è un ulteriore esempio tangibile dell'impegno di Stellantis in Italia».