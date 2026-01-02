Stellantis, Fiat si conferma primo marchio in Italia nel 2025 con 143mila immatricolazioni. Pandina è la vettura più venduta

Fiat si conferma nel 2025 il marchio più venduto sul mercato italiano per quanto riguarda le auto e i veicoli commerciali. Secondo quanto comunicato dal gruppo Stellantis che ha elaborato i dati forniti da Dataforce, nel solo mercato delle vetture Fiat ha chiuso al vertice il 2025 con oltre 143.000 immatricolazioni pari al 9,3% di quota in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

La Pandina, prodotta nello stabilimento di Pomigliano, è la vettura più venduta in Italia nel 2025, con 102.597 immatricolazioni "più del doppio rispetto alla seconda vettura più venduta nel mercato". Fiat Professional - continua la nota - conferma la leadership in Italia nell’intero anno 2025 con oltre 50.000 immatricolazioni pari al 26,4% di quota di mercato, in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Fiat Professional Ducato, prodotto ad Atessa in Abruzzo, è il van più venduto in Italia con 20.659 immatricolazioni in crescita di oltre 900 unità rispetto allo scorso anno; Doblò van si conferma il punto di riferimento nel segmento dei van compatti e secondo veicolo commerciale più venduto in Italia con 20.000 immatricolazioni in crescita di 7.297 unità rispetto al 2024.