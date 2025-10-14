Stellantis, Ficili: «Alfa Romeo va bene, sono positivo su Maserati. Siamo al lavoro sul nuovo piano strategico»

«L'Alfa Romeo sta andando bene. Oggi presentiamo l'aggiornamento della Tonale. I risultati sono assolutamente positivi a livello globale, stiamo andando veramente molto bene". Lo ha detto Santo Ficili, responsabile di Alfa Romeo, a margine della presentazione di Stellantis Philanthropy, il programma globale che riunisce le iniziative dedicate alle comunità in cui il gruppo è presente e che parte dall'Italia. "Lavoriamo ancora ovviamente su Giulia e Stelvio, la gamma attuale. Abbiamo dovuto fare una scelta di sviluppo prodotto perché eravamo orientati sull'elettrico. Adesso, dovendo rimettere mano ai motori abbiamo bisogno di un po' più di tempo per rispondere alle esigenze dei nostri clienti. Quindi guardiamo anche ad altri tipi di alimentazione per le nostre vetture del futuro", ha aggiunto Ficili.

Il piano adesso "lo stiamo definendo, vale per Alfa Romeo sia per Maserati. In accordo con il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa lo finiremo e poi daremo la comunicazione ufficiale", ha detto. A chi chiedeva se la situazione fosse più complicata per Maserati, Ficili ha risposto che "il momento è difficile per tutti. Le vetture del lusso soffrono un po' di più per l'evoluzione del mercato, ma io sono assolutamente positivo. Si tratta di traghettare, di attraversare questo momento così difficile, ma poi vedo una luce all'orizzonte". Gli obiettivi "li condivido col nostro amministratore delegato, poi li comunico, ma sono assolutamente positivo", ha detto.