Stellantis, Ficili: «Maserati e Alfa Romeo brand separati, in futuro possibili sinergie»

"Maserati e Alfa Romeo sono brand distinti e separati, posizionati su segmenti di mercato differenti. In futuro, magari ci potranno essere delle sinergie, è troppo presto per dirlo. Tuttavia, è importante mantenere il diverso posizionamento dei due brand, in Italia e a livello internazionale". Lo ha detto Santo Ficili, nuovo Ceo di Maserati e Alfa Romeo, parlando con i giornalisti durante la prima giornata del Mondial de l’Auto, il Salone dell’auto di Parigi, in corso nella capitale francese. Ficili, in precedenza a capo di Stellantis in Italia, la settimana scorsa è stato nominato Ceo di Maserati (al posto di Davide Grasso, il cui prossimo incarico sarà annunciato successivamente) e Ceo di Alfa Romeo, al posto di Jean-Philippe Imparato, che, oltre a mantenere il ruolo di Ceo di Pro One, è stato nominato chief operating officer Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l’azienda.