Stellantis: Ficili: «Nessuna unione in vista, Alfa Romeo e Maserati brand distinti. Ma aumenterà la collaborazione»

Alfa Romeo e Maserati continueranno a essere brand distinti, ma i due marchi del gruppo Stellantis potranno intensificare le collaborazioni. Lo ha detto Santo Ficili, Ceo di Alfa Romeo e chief operating office di Maserati, a margine del Salone dell'Auto di Bruxelles. Rispondendo a chi chiedeva conto dei rumor su una possibile unione tra i due marchi, Ficili ha risposto che "i due brand restano distinti" e "accorpamento non è la parola giusta, dobbiamo cercare la collaborazione tra i due marchi. Svolgono sul mercato un ruolo completamente diverso, Alfa Romeo è nel segmento Premium e Maserati nel Luxury, quindi non c’è assolutamente sovrapposizione". Certo, ha spiegato Ficili, "possiamo collaborare, il programma BottegaFuoriserie è un esempio. Anche nello sviluppo prodotto in futuro possiamo immaginare delle collaborazioni, non mi piace la parola sinergia perché sono due cose diverse". Ficili, che segue entrambi i brand, ha spiegato che si andrà avanti "con la logica delle collaborazioni, come Bottega Fuoriserie, su cui punto molto e che ci consente di avvicinarci ancora di più al cliente in termini di personalizazione del prodotto. Stiamo lavorando in questa direzione e che abbiamo già fatto in passato, con collaborazioni tra questi due meravigliosi brand".

"Sono estremamente soddisfatto della performance commerciale di Alfa Romeo, non solo in Italia ma a livello globale, abbiamo visto un 19% in più. L’Europa ha dato un bel contributo, con un 29% in più rispetto al 2024, grazie a tutti i mercati, non solo l’Italia, che è andata molto bene", +22,9% i volumi, con una quota di mercato salita all’1,9%. Lo ha detto Santo Ficili, Ceo di Alfa Romeo e chief operating office di Maserati, a margine del Salone dell'Auto di Bruxelles. "Abbiamo avuto un buon anno, in Europa e anche in Italia. Alcun dei nostri prodotti, come la Junior, stanno andando molto bene e hanno superato le aspettative". Per il futuro "ci auguriamo di continuare su questo percorso, con un contributo forte dal nuovo Tonale, che ora è molto più 'Alfa Romeo' rispetto al passato. Siamo sicuri che faremo un buon lavoro. Abbiamo consegnato 60.000 vetture dal lancio del modello, che è un grandissimo risultato che va oltre le nostre aspettative", ha detto Ficili, spiegando che "la Stelvio e la Giulia restano fino al 2027, riapriremo anche la versione Quadrifoglio. Stanno realizzando le performance che ci servono, ovviamente dobbiamo continuare a lavorare". Nei prossimi mesi, dunque, "continueremo a essere centrati sul cliente, per questo, tra le altre cose, abbiamo creato il programma BottegaFuoriserie con Maserati", progetto pensato come un centro creativo sulla personalizzazione delle vetture, per unire l’eccellenza di Alfa Romeo e Maserati.