Stellantis, Filosa: «Abbiamo tutto ciò che serve per realizzare nostre ambizioni»

Stellantis presenta oggi FaSTLAne 2030, il suo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro per accelerare la crescita e i profitti. Durante la sessione mattutina del suo Investor Day, presso la sede di Auburn Hills, Michigan, in Nord America la leadership Stellantis ha definito i sei pilastri fondamentali della sua strategia per il futuro. L'obiettivo, spiega il gruppo, e quello di «mettere il cliente al centro e sulla disciplina per allocare il capitale, dove regioni e marchi possono generare i migliori rendimenti». I pilastri di FaSTLAne 2030 sono una «gestione piu efficace di un portafoglio di marchi senza pari ", «nvestimenti in piattaforme, powertrain e tecnologie globali, «partnership che completano i punti di forza di Stellantis», ottimizzazione dell'impronta industriale, «Eccellenza nell'esecuzione e valorizzazione delle regioni e dei team locali».

«Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare le nostre ambizioni». Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, presentando il nuovo piano del gruppo automobilistico "FastLane 2030". Il piano «è il risultato di mesi di lavoro disciplinato in tutta l'azienda ed è progettato per guidare una crescita redditizia a lungo termine. Con il cliente al centro di tutto ciò che facciamo, il piano raggiungerà il nostro scopo, quello di “consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano”, alimentato dalla nostra combinazione unica di punti di forza», ha continuato Filosa. «Abbiamo persone fantastiche, la forza della scala globale, marchi ineguagliabili che sanno connettere e ispirare, solide radici locali delle nostre regioni e dei nostri concessionari partner per soddisfare le esigenze distintive dei nostri clienti e un’attenzione costante all’innovazione e all’eccellenza nell’esecuzione», ha aggiunto, indicando che «con questi punti di forza, siamo in una posizione privilegiata per offrire valore, funzionalità e accessibilità. A questi i vantaggi si aggiungono i benefici di accelerazione e amplificazione delle nostre partnership “win-win”».