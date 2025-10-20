Stellantis: Filosa ai sindacati: «Per Cassino lavoriamo su produzione multi-energia. Su Gigafactory Termoli, decisione Acc entro fine anno»

Stellantis ha "sempre uno sguardo rivolto alla realtà del mercato. Se guardiamo per esempio a Cassino, come noto abbiamo deciso di riprogrammare il lancio della nuova Stelvio/Giulia, basata sulla piattaforma S-Large. Questo progetto prevedeva una offerta esclusivamente elettrica, mentre stiamo lavorando per avere un'offerta multi-energia. E lo stiamo facendo proprio per assicurare un futuro stabile all’impianto".

Per quanto riguarda il progetto per la Gigafactory di Termoli, "Acc sta ancora valutando i suoi piani di investimento per l'Italia con l'obiettivo di prendere una decisione entro la fine di quest'anno. Abbiamo un progetto in corso per le trasmissioni, l’obiettivo è sempre quello di proteggere i nostri dipendenti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, durante l'incontro, che si è concluso da poco, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nella fabbrica di Mirafiori, a Torino. Automotive Cells Company (Acc), joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, avrebbe dovuto realizzare una Gigafactory a Termoli per la produzione di batterie per veicoli elettrici, ma il progetto è stato sospeso a giugno 2024, adducendo come motivazioni un rallentamento della domanda di veicoli elettrici e la necessità di rivedere la sua strategia industriale.