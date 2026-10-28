Stellantis, Filosa: «Bene il cap Ue sulle ibride cinesi, sul Made in Europe vicini ad un accordo»

"Come tutte le altre case automobilistiche, accogliamo con favore il primo passo compiuto a livello europeo sul tetto alle importazioni di veicoli ibridi cinesi, che rappresenta un passo avanti molto importante. Quello che vogliamo davvero è che si giochi ad armi pari. Questa è la posizione di Stellantis, ma anche quella di tutte le altre case automobilistiche rilevanti in Europa". Lo ha detto Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, durante la call con gli analisti a commento dei risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno, sottolineando che "questo significa approvare, in tempi auspicabilmente rapidi, i regolamenti che stiamo attendendo".

Il riferimento è a quello sulle emissioni di Co2, - "per le quali è necessaria una maggiore flessibibilità, sia per le autovetture sia per i veicoli commerciali leggeri. E su questo siamo ottimisti", ha detto Filosa, - e al regolamento sul Made in Europe. "Costituirà l’insieme di norme per premiare le aziende che progettano le proprie auto in Europa, che le sviluppano tecnicamente in Europa, che le producono in stabilimenti europei e che si avvalgono di fornitori europei. E crediamo fermamente che non siamo lontani dall’obiettivo. Anzi, siamo vicini, anche dopo l’accordo franco-tedesco", ha detto Filosa, dicendo di ritenere che questi regolamenti "potrebbero essere approvati l’anno prossimo, come tutti ci aspettiamo".