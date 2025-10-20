Stellantis, Filosa: «Bisogna rivedere regole Ue, sindacati ci sostengano. Piano Italia solido e confermato, avanti secondo tempistiche»

"Serve rivedere la regolamentazione Europea, che non tiene in debito conto della realtà del mercato e del contesto industriale. Questo obiettivo è un obiettivo collettivo: stiamo lavorando intensamente con l'Acea e direttamente con la Commissione Europea". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, durante l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nella fabbrica di Mirafiori, a Torino. "Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder, e in particolare delle organizzazioni sindacali di tutte le aree in cui operiamo, a partire da voi qui in Italia dove abbiamo un grande piano che si chiama Piano Italia", ha detto Filosa.

"Oggi con voi voglio ribadire con fermezza il nostro impegno nei confronti dell'Italia, un Paese al centro della nostra visione strategica. Il Piano Italia è solido e confermato. Sta rispettando le tempistiche annunciate". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, durante l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nella fabbrica di Mirafiori, a Torino. Che il Piano Italia vada avanti è dimostrato dai "prossimi lanci della Fiat 500 ibrida, la cui produzione inizierà a novembre a Mirafiori, e della nuova Jeep Compass che inizieremo a produrre nelle prossime settimane a Melfi", ha detto Filosa.