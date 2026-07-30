Stellantis, Filosa: «Continui progressi e dati finanziari migliori, fiducia su guidance 2026»

Per Stellantis, il secondo trimestre “è stato caratterizzato da continui progressi, trainati dal Nord America e supportati da importanti contributi da tutte le altre regioni”. Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo dell’auto euro-americano, Antonio Filosa, commentando i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2026. La società ha riportato un utile sia per il trimestre sia per il semestre, contro il rosso dello stesso periodo dell’anno scorso, e ha visto salire i ricavi del 13% nel trimestre e del 10% nel semestre.

“Abbiamo migliorato le prestazioni di tutti i nostri principali indicatori finanziari con ricavi netti, Aoi (utile operativo rettificato) e flusso di cassa industriale che mostrano tutti incrementi significativi”, ha detto Filosa. Con il piano strategico FastLane 2030, presentato il 21 maggio scorso, “in piena fase di attuazione e gli entusiasmanti lanci di prodotti previsti per quest’anno che procedono secondo i piani, restiamo fiduciosi sulla guidance finanziaria per il 2026”.