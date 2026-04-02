Stellantis, Filosa: «Cresce il portafoglio in Nord America, entro fine anno nuovi modelli»

«Entro la fine dell'anno, la Chrysler Pacifica rinnovata, presentata al Salone dell'Auto di New York, la Jeep Recon, il Ram 1500 Srt Trx e il Ram Power Wagon Diesel si uniranno al nostro portafoglio». Lo ha scritto Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, in una lettera ai dipendenti negli Stati Uniti a commento dei dati sulle vendite in Nord America diffusi ieri dalla società. "Con il lancio della Jeep Cherokee ibrida, della Jeep Grand Cherokee rinnovata e della Jeep Grand Wagoneer, della Dodge Charger SixPack e del ritorno del motore Hemi V-8 sul Ram 1500, disponiamo ora di una delle gamme di prodotti più nuove del settore", ha detto Filosa.

Nella strategia del gruppo e in vista dei nuovi lanci "i nostri concessionari statunitensi sono pienamente coinvolti. Abbiamo recentemente incontrato il Consiglio Nazionale dei Concessionari in Michigan e abbiamo ricevuto un feedback positivo sulle azioni che stiamo intraprendendo per sostenere la loro attività e abbiamo avuto un proficuo scambio di idee su come continuare a sfruttare questo slancio", ha detto il Ceo, spiegando che saranno intraprese azioni per sostenere i concessionari e "contribuire a dare slancio alla loro attività".