Stellantis, Filosa: «Da Ue più interesse, mi aspetto cambiamenti importanti magari a fine anno»

Negli ultimi mesi abbiamo notato grande interesse da parte dei decisori politici della Ue nell’ascoltare Stellantis, Volkswagen, Renault e Acea. Stiamo quindi intrattenendo dialoghi costruttivi”. Cosi’ il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, in occasione del suo intervento alla Jefferies Global Industrial Conference di New York. “C’è un reale interesse che le nuove regole possano garantire condizioni di concorrenza equilibrate”, ha proseguito Filosa aggiungendo di «aspettarsi cambiamenti rilevanti magari per la fine di quest’anno o l’inizio del prossimo”. Filosa ha, quindi, ricordato che “in Europa ci sono due regolamentazioni cruciali, una sulle emissioni, l’altra che potremmo definire ‘Made in Ue’. Entrambe stanno procedendo a ritmo piu’ sostenuto rispetto al passato”.