Stellantis: Filosa: «Entro metà 2026 il nuovo piano strategico. Salvaguardare posti di lavoro, serve transizione più graduale»

"Entro la metà del primo semestre 2026 ci sarà il Capital market Day con la presentazione del nuovo piano strategico". Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenendo alla 17esima edizione della Industrial & Auto Conference di Goldman Sachs. Inizialmente, il gruppo aveva ipotizzato di presentare il piano entro il primo trimestre, ma erano già circolate molte indiscrezioni su un leggero slittamento, visto che il Ceo sta riorganizzando le attività e si è preso più tempo per capire gli effetti delle azioni correttive già messe in campo. "Il Capital Market Day sarà l'occasione per parlare di tanti argomenti", compreso l'andamento e il futuro dei brand del gruppo, ma "come anticipazione posso dire che ciascuno dei nostri brand ha una sua storia e una sua forza, ognuno ha, per così dire, un suo superpotere", ha detto Filosa.

"Dobbiamo tornare a una generazione di cassa positiva. Si vedranno progressi trimestre dopo trimestre, puntiamo a migliorare tutti i Kpi aziendali (indicatori di performance verso i target del gruppo) in modo graduale, ma progressivo". Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenendo alla 17esima edizione della Industrial & Auto Conference di Goldman Sachs. Il numero uno del gruppo non ha risposto a chi chiedeva previsioni su utili annuali, rimandando ai risultati annuali che saranno pubblicati nei prossimi mesi, e sulla remunerazione degli shareholder, su questo ultimo punto spiegando che "ai prossimi Cda decideremo cosa fare". Filosa ha ricordato che "abbiamo chiuso l’anno scorso con una generazione di cassa negativa", spiegando che "dobbiamo crescere trimestre dopo trimestre e ci arriveremo. Abbiamo bisogno di tempo e abbiamo già fatto alcuni buoni passi avanti". «Cosa sarà cambiato tra un anno per Stellantis? Spero non il ceo». Così l'amministratore delegato Antonio Filosa ha risposto scherzando a una domanda durante la Industrial & Auto Conference di Goldman Sachs.

«Mese dopo mese vediamo uno scenario molto piu chiaro sui dazi statunitensi, che stanno diventando piu moderati». Le tariffe, ha aggiunto, «stanno diventando stabili e uniformi e possiamo lavorare sui costi, sul reshoring della produzione, vediamo che le normative stanno diventando molto piu favorevoli al mercato, molto di piu». In Europa «serve rinnovare il parco auto, che e composto da veicoli vecchi. «Se si crea un meccanismo che consente al consumatore medio di godere di un vantaggio nel sostituire una vecchia auto con una nuova, questo sara positivo per l'ambiente e per la conservazione dei posti di lavoro».

«La salvaguardia dei posti di lavoro, la protezione dell'ambiente e l'accessibilita del mercato» sono «l'equazione» per rilanciare il settore automotive. La nuova normativa europea, ha aggiunto, «dovrebbe mirare idealmente a una transizione energetica piu graduale rispetto a quella attuale».