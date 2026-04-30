Stellantis, Filosa: «Il I° trimestre riflette azioni compiute, nostro percorso crescita profittevole»

Con l’avvio della rendicontazione trimestrale decisa da Stellantis, i primi tre mesi del 2026 “riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare il gruppo su un percorso di crescita sostenibile e profittevole”. Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo dell’auto italo-francese, Antonio Filosa, commentando i risultati dei primi tre mesi dell’anno. La società da questo trimestre torna a pubblicare risultati completi, quindi compresi i numeri sull’utile, su base trimestrale, mentre finora li aveva diffusi su base semestrale.

“I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i 10 nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio”, ha detto il Ceo, sottolineando che “la nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo e non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli in occasione del nostro Investor Day il 21 maggio ad Auburn Hills”.