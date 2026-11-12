Stellantis, Filosa: «Il Made in Europe premi chi produce e investe in Europa. Con flessibilità a quei Paesi che sono partner storici»

«Sulla geografia del Made in Europe sono d'accordo: è Europa a 27, con flessibilità su quei Paesi che sono partner storici, dell'area del Mediterraneo o il Regno Unito, sulla base del concetto di reciprocità". Lo ha detto Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, all'assemblea pubblica dell'Anfia a Milano. «Quello che auspichiamo è un meccanismo capace di premiare i costruttori che scelgono di progettare e sviluppare le proprie attività di design e ingegneria in Europa, produrre i veicoli in Europa e utilizzare componentistica proveniente da una filiera industriale strutturata sul territorio europeo», ha spiegato Filosa che ha chiesto «tempi rapidi e pragmatismo». Sulle emissioni di Co2 «stiamo verificando evoluzioni promettenti a Bruxelles. Abbiamo bisogno di segnali forti e chiari prima di fine anno e poi di approvazioni formali subito nell'anno prossimo. I tempi giocano contro e non a favore» ha aggiunto Filosa. Sull'accordo siglato tra Europa e Cina sulle auto ibride, secondo Filosa, "è un buon passo avanti» e «dà prevedibilità all'industria e a tutti i fornitori».