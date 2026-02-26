Stellantis, Filosa: «In Europa incoraggiante rimbalzo quota mercato, proseguirà a febbraio. Bene ordini Grande Panda e Frontera»

In gennaio Stellantis "ha visto un incoraggiante rimbalzo della quota di mercato e ci aspettiamo lo stesso anche in febbraio. Nel secondo semestre 2025 siamo tornati alla crescita del fatturato e lo slancio è proseguito all'inizio del 2026. Questa sarà una delle basi importanti per la essere profittevoli nel 2026". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, commentando i risultati del secondo semestre e dell'intero 2025 e sottolineando che il gruppo "si impegna a garantire miglioramenti progressivi delle performance su tutti i principali indicatori di business".

Filosa ha sottolineato che "il calo delle consegne dei modelli precedenti dei marchi Peugeot, Opel e Fiat è stato in parte compensato dall'aumento dei volumi di Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda". In particolare, dopo un 2025 "che ha visto la consegna di 325.000 unità dei modelli 'smart car', come la Fiat Grande Panda, la Citroen C3 e la Opel Frontera, si registra un aumento dell'80% degli ordini su anno". Detto questo, però, il gruppo si trova a operare in un contesto complesso: "L'Europa è un ambiente difficile per il mercato automobilistico, con regole che restano ancora non chiare, anche per i veicoli commerciali", ha detto Filosa.