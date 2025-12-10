Stellantis, Filosa: «Salvaguardare produzione nazionale. In Italia servono misure per migliorare competitività»

«Mentre aspettiamo l’applicazione di queste misure a livello europeo, però, è fondamentale salvaguardare la produzione nazionale». Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenendo all'assemblea dell'Anfia, con riferimento alla regolamentazione Ue per il comparto auto, di cui si attende un aggiornamento il 16 dicembre prossimo. «In Italia, infatti, soffriamo una grave mancanza di competitività rispetto ad altre regioni, anche all’interno della stessa Europa, con Paesi che riescono a conquistare importanti condizioni di maggior competitività per le proprie imprese», ha continuato Filosa, spiegando che «per garantire il futuro dell’intera filiera italiana, dobbiamo colmare con urgenza questo divario di competitività attraverso azioni strategiche da indirizzare sia a livello europeo che nazionale focalizzate sul costo dell’energia, sul costo del lavoro e proprio sulla catena di fornitura».