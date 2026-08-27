Stellantis: Filosa: «Nessuna chiusura di stabilimenti in Francia nei prossimi cinque anni»

Stellantis non prevede di chiudere stabilimenti in Francia nei prossimi cinque anni, nonostante l’eccesso di capacità produttiva causato dalla contrazione del mercato automobilistico. Lo ha assicurato il ceo Antonio Filosa, intervenendo alla Rencontre des Entrepreneurs de France, secondo quanto riporta la Afp. Il gruppo intende mantenere tutti i 12 siti francesi anche attraverso partnership come quella con la cinese Dongfeng, che produrrà veicoli nello stabilimento di Rennes. Stellantis impiega 38.000 persone in Francia e lo scorso anno ha effettuato 1.500 assunzioni. A giugno il gruppo ha inoltre annunciato investimenti per oltre un miliardo di euro nel Paese, destinati alla produzione di nuovi modelli Peugeot e alle attività di ricerca e sviluppo.