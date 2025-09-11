Stellantis, Filosa: «Servono super-incentivi Ue per le auto piccole. Mercato Ue rallenta, target insostenibili»

C'è l'esigenza di «super incentivi per le auto più piccole che consumano ed emettono meno di quelle grandi e poi la neutralità tecnologica. Sono punti pragmatici che l'Ue dovrebbe cogliere. Dobbiamo lavorare insieme su azioni strategiche urgenti, a partire dai veicoli commerciali». Lo ha ribadito l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in un webinar in occasione della Autumn Conference 2025 di Kepler Cheuvreux. Filosa ha sottolineato che i target Ue sulle emissioni «sono insostenibili, in Europa siamo passati da 19 a 15 milioni di auto con la perdita di circa 3 milioni di auto. L'Europa è la regione che sta rallentando di più".

«Anche nei veicoli commerciali - ha aggiunto Filosa - il settore ha perso 350mila unità su 2 milioni nel 2025. Acea dice che c'è un collegamento fra calo del mercato e obiettivi sulle emissioni. Noi chiediamo l'introduzione di maggior flessibilità ad esempio per la sostituzione del parco circolante fatto di 250 milioni di auto. Bisogna incentivare i clienti alla sostituzione che avrà ricadute anche su ambiente e produttività e quindi sui posti di lavoro».