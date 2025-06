Stellantis, Filosa in visita alla Maserati: «Orgogliosi di un marchio cosi prestigioso»

PER MARCA

«Siamo orgogliosi di poter gestire un marchio così prestigioso come Maserati. Durante la mia visita a Modena, ho potuto ancora una volta toccare con mano la competenza, la passione e l'impegno delle nostre persone. Maserati è un marchio iconico del lusso, un vero e proprio simbolo dell'artigianalità italiana. Sono certo di poter contare su un team altamente specializzato e motivato, con tutte le qualità necessarie per affrontare con successo le sfide del segmento luxury». Lo ha affermato Antonio Filosa che ha visitato la Maserati a Modena, sede storica del brand, nuova tappa del tour europeo nei siti del gruppo. Con lui Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo del gruppo, e Santo Ficili, chief operating officer di Maserati e ceo Alfa Romeo. La visita presso la sede di viale Ciro Menotti ha incluso una business review e un confronto strategico con il leadership team di Maserati, oltre a un tour del sito modenese, dove Filosa ha incontrato una rappresentanza dei lavoratori.

Un brand che ha tra i suoi modelli il suv Grecale, la GranTurismo e la GranCabrio, la Mc20, la Mc20 Cielo e la nuova nata Gt2 Stradale, ma anche il propulsore V6 Nettuno e la gamma Folgore completamente elettrica. Grande partecipazione alla town hall globale tenuta da Ficili e Imparato con le lavoratrici e i lavoratori collegati in streaming da ogni parte del mondo. Un'occasione per Stellantis «per riaffermare un messaggio fondamentale, le persone sono al centro e sono la chiave del futuro del marchio». «Forte di oltre 110 anni di storia iconica - spiega Stellantis - Maserati ha la sua casa a Modena, sede e cuore pulsante di tutte le principali attività dell'unico marchio di lusso di Stellantis. Con una vocazione alle prestazioni, all'innovazione, al design, alla qualità e alla tecnologia, Maserati oggi continua a scrivere il futuro della mobilità nel segmento del lusso, seguendo una strategia ambiziosa in linea con le aspettative dei propri clienti».