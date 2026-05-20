Stellantis firma intesa con Jaguar Land Rover per collaborazione in Usa. Filosa: «Accordo crea valore per entrambi gruppi»

Stellantis e Jaguar Land Rover (società britannica controllata da Tata Motors Passenger Vehicles Limited, parte del gruppo indiano Tata Sons) hanno siglato un Memorandum d’intesa (MoU) per valutare opportunità di collaborazione nello sviluppo prodotto negli Stati Uniti. Secondo quanto specificato in una nota, in base ai termini del MoU non vincolante, le due aziende valuteranno possibili sinergie nello sviluppo di prodotti e tecnologie, facendo leva sulle competenze di ciascuna azienda, tra loro complementari, per creare valore per entrambe le organizzazioni. L’eventuale realizzazione delle operazioni risultanti dalle discussioni inerenti al MoU è subordinata al verificarsi delle consuete condizioni di closing, inclusa la sottoscrizione di accordi definitivi vincolanti.

«Collaborando con i nostri partner per sviluppare sinergie in aree chiave come prodotto e tecnologia, possiamo creare valore per entrambe le organizzazioni, restando pienamente focalizzati nell’offrire ai nostri clienti i prodotti che amano». Lo ha affermato Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, annunciando la sigla di un Memorandum d’intesa (MoU) con Jaguar Land Rover (gruppo Tata) per valutare opportunità di collaborazione nello sviluppo prodotto negli Stati Uniti. «Nel percorso di evoluzione di Jaguar Land Rover verso il futuro, la collaborazione sarà un elemento fondamentale per cogliere nuove opportunità. La partnership con Stellantis ci consente di valorizzare competenze complementari nello sviluppo di prodotti e tecnologie, a supporto dei nostri piani di crescita di lungo termine nel mercato statunitense», ha aggiunto PB Balaji, amministratore delegato di JLR.