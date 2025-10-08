Stellantis, Francesco Ciancia torna nel Gruppo da Mercedes alla guida del Global Manufacturing

Francesco Ciancia tornerà in Stellantis il primo novembre come Global Head of Manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team (Slt). Come si legge in una nota, rientra in Stellantis da Mercedes-Benz, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Mercedes-Benz Vans Operations a Stoccarda, in Germania, avviando la trasformazione della rete produttiva. Ciancia ha maturato più di vent’anni di esperienza di leadership globale nell’ingegneria produttiva, direzione degli stabilimenti e applicazione dei principi di lean manufacturing. Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Stellantis a partire dal 2001, con diverse responsabilità.

«Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto a Francesco tra le nostre fila e come membro del nostro Leadership Team. Il suo nuovo ruolo di Head of Global Manufacturing sarà fondamentale per il nostro successo futuro, mentre continuiamo a lavorare senza sosta per migliorare la coerenza, l’efficienza e la competitività dei nostri processi produttivi a livello globale», ha detto il Ceo Antonio Filosa. Cianca, dal canto suo, si è detto "entusiasta e carico per tornare in Stellantis e contribuire a questo nuovo slancio. La produzione è al centro delle attività dell’Azienda, e non vedo l’ora di collaborare con i team di tutto il mondo per cogliere le opportunità di miglioramento che ci attendono”.