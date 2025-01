Stellantis, Francois: «Fiat esiste da 125 anni e siamo qui per restare. Con Grande Panda offerta globale nel “nostro” segmento B»

"L’elettrificazione deve essere più semplice e accessibile, per questo dobbiamo pensare prodotti che siano apprezzati dai clienti. La Grande Panda va in questo senso. Fiat è un brand con tanti anni di storia, siamo qui da 125 anni e siamo qui per restare". Lo ha detto Olivier Francois, Ceo del Brand Fiat e global Cmo di Stellantis, durante la presentazione della Grande Panda, al Lingotto di Torino. "La Grande Panda basta guardarla, è chiaro che il suo design affonda le radici nella nostra storia. Penso che questo sia il modo giusto per rassicurare i nostri clienti", ha detto.

«In America Latina e Middle East stiamo andando bene, ma dobbiamo tornare a sorridere anche in Europa. Guardiamo al futuro con un grande sorriso». Lo ha affermato Olivier Francois, responsabile del brand Fiat, durante la presentazione della Grande Panda. «Fiat è il brand numero uno di Stellantis in termini di volumi. Essere globali è fondamentale. I segmenti chiave sono quelli A e B. Nel segmento A oggi siamo leader: lo siamo nell'elettrico e nell'ibrido, sia con la 500 sia con la Pandina. Ma nel segmento B è tutto quello che abbiamo da offrire sono i ricordi della Uno e della Punto. Era davvero casa nostra, almeno fino al 2013, quando abbiamo smesso di vendere la Punto. Ora c'è un grande ritorno», ha detto Francois. «Stiamo guardando avanti verso anni fantastici».

«Oggi essere globali è l'unico modo per essere resilienti e con la nuova Grande Panda vogliamo intercettare il trend globale del mercato che chiede i B-Suv. Lasciando , con l'uscita di scena della Punto, il segmento B abbiamo lasciato 'la nostra casa', ma oggi ci torniamo e non possiamo farlo che con un blockbuster 'pragmatico'". Lo ha sottolineato Francois Olivier, ceo della Fiat e della Abarth nonché direttore marketing del gruppo Stellantis, presentando il nuovo modello del marchio torinese, del quale «a febbraio partirà la produzione in Serbia». Un modello più grande della Panda tradizione, «che è a Pomigliano e ci resterà" e che anche nella prossima versione «sarà ancora nel segmento A». Olivier ha riconosciuto come "è un tempo di sfide nell'automotive, ma non ricordo in 20 anni un periodo senza sfide». Ai problemi in Europa, aggiunge, si contrappongono risultati migliori «in America Latina e Medioriente, dove stiamo andando bene». Il manager ha posto l'accento sulla resilienza del marchio: «Siamo qui da 125 anni ma vogliamo restare». A iniziare dalla prossima 500 ibrida: la precedente è stata 'uccisa' dalle ultime normative europee, ha spiegato, ma «la nuova sarà migliore e darà lavoro qui» in Italia.