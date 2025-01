Stellantis, Francois: «Strada elettrico ripida, torneremo a sorridere anche in Europa»

"Oggi la scalata verso l’elettrico è ripida, ci sono nuovi concorrenti e i costi dell’energia sono in aumento. Tuttavia, mi sento fortunato, perché fuori dall’Europa questo non ha ancora avuto impatti. Infatti, in America Latina e nel Middle East, stiamo andando abbastanza bene. Ma ora vogliamo tornare a sorridere anche in Europa". Lo ha detto Olivier Francois, Ceo del Brand Fiat e global Cmo di Stellantis, durante la presentazione della Grande Panda, al Lingotto di Torino.

All'evento è presente anche Jean-Philippe Imparato, chief operating officer Enlarged Europe di Stellantis e parte del Comitato esecutivo ad interim, presieduto da John Elkann e creato dopo l’uscita dell’ormai ex Ceo Carlos Tavares. Per rilanciare le attività in Europa "ci sono un paio di cose da fare: l’elettrificazione deve essere più accessibile e più semplice e dobbiamo fare auto che davvero possano ispirare", ha detto Francois, spiegando che "l’automotive sta affrontando molte sfide, ma in 20 anni in cui ho lavorato per Fiat non ricordo un anno che non abbia portato con sé delle sfide importanti. Penso al 2004, con la Fiat sull’orlo del fallimento, poi nel 2008-2009 la recessione, il salvataggio di Chrysler, per non parlare del 2020 la pandemia, i lockdown e la crisi dei chip del 2022".