Stellantis, Francois: «Venderemo a regime 300mila Grande Panda all'anno. Valutiamo di portare la Fiat Topolino negli Usa»

«Per la Grande Panda puntiamo a vendere a pieno regime 300.000 unità all'anno in tutto il mondo, creeremo occupazione. E'un progetto con rilevanza sociale: ci serviranno almeno tre impianti, uno per ogni regione, con ricadute sull'indotto, componenti, vendite e assistenza». Lo ha detto Olivier Francois, responsabile di Fiat, brand di Stellantis, durante la presentazone della nuova Grande Panda ibrida a Mirafiori. «In Europa siamo sulla buona strada, ma l'obiettivo non è regionale, è globale. Quest'anno la lanceremo anche in Medio Oriente e in Africa, a fine 1026 in Sud America quando arriverà a fine ciclo l'Argo», ha spiegato Francois. «Non si chiamerà Grande Panda ovunque. Non sarà ibrida o automatica o Bev ovunque. A seconda dei mercati ci saranno versioni con motore termico, cambio manuale, biocarburanti. Il segreto sarà adattarsi in modo intelligente alle esigenze locali».

«Oggi Fiat ha negli Usa una presenza molto limitata, con qualche migliaia di 500 Armani elettrica. Quindi i dazi non avranno un grande impatto. Per il futuro sto pensando di portare la Topolino che può entrare il gusto degli americani per le sue dimensioni». Ha proseguito Francois, responsabile di Fiat, brand di Stellantis, durante la presentazone della nuova Grande Panda ibrida a Mirafiori.