Stellantis: Future Days a Mirafiori, 700 studenti delle medie dialogano con John Elkann

Più di 700 studenti di terza media hanno partecipato a Mirafiori ai Future Days 2026, l'iniziativa promossa da Stellantis Philanthropy insieme a Next Level per contrastare la dispersione scolastica e sostenere i giovani, soprattutto quelli in situazioni di fragilità, nel percorso educativo, con particolare attenzione alle materie Stem. La giornata ha offerto ai ragazzi l'opportunità di confrontarsi con manager e professionisti di Stellantis, tra i queli il presidente John Elkann, il responsabile Europa Emanuele Cappellano, il ceo di Alfa Romeo e Maserati Santo Ficili e il responsabile del Battery Technology Center di Mirafiori Paola Baratta. Al centro del dialogo il futuro delle nuove generazioni, tra competenze, tecnologia, intelligenza artificiale, spirito d'impresa e capacità di costruire il proprio percorso attraverso le scelte formative e la crescita personale.

L'incontro si è concluso con un momento di confronto con Elkann e gli altri manager, seguito dalla cerimonia degli Stellantis Student Awards 2025. «Il futuro appartiene a chi ha curiosità, a chi vuole imparare, mettersi in gioco e creare nuove opportunità" ha detto John Elkann. «Si impara facendo, ma soprattutto si impara insieme». Elkann ha sottolineato l'entusiasmo e la consapevolezza mostrati dai ragazzi rispetto alle proprie capacità e alle possibilità che li attendono: «Mi auguro che tra dieci anni abbiano ancora la stessa curiosità e la stessa voglia di scoprire che vediamo in loro oggi», ha osservato. Una partecipazione che, secondo il presidente di Stellantis, renderà gli studenti «i migliori ambasciatori dell'iniziativa, capaci di trasmettere la propria energia anche alle generazioni future».