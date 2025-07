Stellantis, grande affluenza per evento B2b di Balocco e Arese. Test in pista, soluzioni tecnologiche e visita al Museo Alfa

Sono oltre 50 gli importanti clienti internazionali B2b del ramo grandi aziende e società di noleggio a breve e lungo termine che hanno partecipato alla terza edizione edizione della «European Driving Experience» organizzata da Stellantis Fleet&Business Solutions presso l'autodromo di Balocco e il Museo Alfa Romeo di Arese. Un evento di successo che ha permesso ai partecipanti di approfondire le caratteristiche dell'attuale gamma del gruppo, che comprende 14 marchi e offre 65 modelli elettrificati. Tema conduttore dell'evento è stato il nuovo corso intrapreso da Stellantis, all'insegna della semplificazione e della riconnessione diretta con i bisogni dei clienti professionali.

Nell'occasione Joel Verany, responsabile del B2B Enlarged Europe, ha illustrato la strategia di azione della realtà della multinazionale, esemplificata dal claim «Connect, develop, care». Si tratta di un piano che poggia su 4 pilastri: ampiezza di azione, arricchimento ed evoluzione tecnologica della gamma con il target di una mobilità elettrica, sostenibile per l'ambiente ed economicamente accessibile, un'offerta senza pari di veicoli commerciali e una nuova struttura del portale customer care, con 80 operatori dedicati ai clienti B2B.

Questa strategia già avviata ha permesso a Stellantis di raggiungere nel segmento B2b flotte dei principali 9 Paesi europei una quota del 18,6% (+1,1%). I veicoli commerciali di Stellantis Pro One, inoltre, sono leader di mercato con il 30,2% di quota (+1,3%). Nel corso dell'evento notevole enfasi è stata posta sull'offerta dei servizi dedicati ai clienti professionali, rappresentati da Free 2 Move Charge, Mobilisight, Connect Fleet e Stellantis Fleet Services. Nel primo pomeriggio, i lavori si sono spostati direttamente sugli impegnativi circuiti del Terreno di Prova di Balocco, dove i clienti hanno potuto testare e scoprire 70 modelli di tutti i marchi Stellantis. L'appuntamento si è concluso col trasferimento degli ospiti presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, per ammirare l'esposizione pubblica e visitare in forma privata la collezione storica di vetture d'epoca. «Il concetto di cura del cliente» ha sottolineato nell'occasione Joel Verany "è uno dei principi fondanti di Stellantis che si è sempre dichiarata Customer-Centric.

E il nostro Ente ribadisce con forza questo concetto, mettendolo in pratica come fattore competitivo fondamentale in un contesto di mercato estremamente sfidante. Per noi è fondamentale che i clienti mettano alla prova le nostre vetture. Solo così, infatti, possono apprezzare non solo l'ampiezza della gamma, che include ben 14 marchi e Leapmotor, in grado di coprire tutte le esigenze di mobilità, ma anche la sua continua evoluzione nei contenuti tecnologici, che pone la nostra offerta all'avanguardia su un mercato B2b estremamente dinamico dove la quota di Stellantis è in costante crescita dall'inizio dell'anno, sia a livello di mercato totale che di segmento Bev».