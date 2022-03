Stellantis, Grasso: «Maserati ha completato il suo rilancio. Tutti i modelli del Tridente saranno fatti in Italia»

TORINO - Maserati ha completato il rilancio del brand e ha chiuso il 2021 con un margine del risultato operativo rettificato del 5,1% e i ricavi netti sono stati pari a 2.021 milioni di euro. È quanto ribadito dal ceo di Maserati (gruppo Stellantis), Davide Grasso, in occasione della presentazioni dei piani per l’elettrico del marchio. Nel 2021 Maserati ha riportato un aumento della sua quota di mercato globale al 2,4%, con quote rispettivamente del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina. Lo scorso anno, Maserati ha registrato una solida crescita delle vendite del 41% su base annua con un totale di 24.269 veicoli consegnati ai clienti in tutto il mondo. Andando a vedere nel dettaglio le vendite, il 35% è stato realizzato nelle Americhe (+50% la crescita delle vendite sul 2020), nell’area Emea il 21% del totale (+28%), il 32% nell’area Greater China (+58%) e il 12% nell’area Apac (+12%). Il 59% delle vendite del 2021 è stato di Levante, il 33% è rappresentato da Ghibli, il 7% da Quattroporte e l’1% dalla MC20 e di questa nuova vettura ‘abbiamo già venduto un anno di produzionè, ha specificato Bernard Loire, chief commercial officer di Maserati.

«Ogni maserati sarà fatta in Italia». lo ha dichiarato davide grasso, ceo di maserati (gruppo Stellantis), rispondendo alle domande dei giornalisti durante un incontro per la presentazione della strategia elettrica del marchio. ‘La formula 1 non è all’orizzonte al momento ma mai dire maì. così davide grasso, ceo di Maserati (gruppo Stellantis), rispondendo alle domande dei giornalisti durante un incontro per la presentazione della strategia elettrica del marchio. ‘Ora pensiamo al ritorno alle gare con la Formula E e presto torneremo anche nel GT (Gran Turismo)’, ha aggiunto Grasso. La carenza dei chip ‘è una sfida per tutti noì ma ‘puntiamo di contare sulla forza del gruppo per ottimizzare l’approvvigionamentò. Lo ha detto il ceo di Maserati (gruppo Stellantis), Davide Grasso, in occasione della presentazioni dei piani per l’elettrico del marchio, ricordando che la carenza dei chip ha causato lo slittamento del lancio del nuovo suv Maserati Grecale, che sarà presentato ufficialmente al mercato nei prossimi giorni.