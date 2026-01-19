Stellantis, il 2025 è il miglior anno di sempre in Sud America. Prodotti in totale 993.000 veicoli, l'export a +36% sul 2024

Per Stellantis in Sud America il 2025 passerà agli annali come il miglior anno di sempre per produzione ed esportazioni. Con una capacità locale cresciuta sino a 993.000 veicoli e con l'export dalle fabbriche brasiliane salito a 158.000 (+165% rispetto al primo anno 2021 e +36% sul 2024), il Gruppo conferma la sua posizione leader nella regione. I modelli usciti dal Brasile che hanno trainato le vendite oltre confine sono stati il pick-up Fiat Strada, costruito a Betim, con 39.600 unità (di cui numerose con marchio Ram), la Jeep Compass sfornata a Goiana con 15.800 mezzi imbarcati per altri lidi e la Citroën Aircross assemblata sulle linee di Porto Real, venduta all'estero in 9.600 pezzi.

«Il 2025 è stato un anno eccezionale per Stellantis - sottolinea Herlander Zola, presidente del Gruppo per il continente meridionale d'Oltreoceano -. Questi risultati confermano la competitività del nostro portafoglio e la forza dei nostri marchi. Il Sud America svolge un ruolo strategico all'interno di Stellantis e continua ad essere un pilastro fondamentale per soddisfare le esigenze della regione. I prodotti che sviluppiamo nel Paese riaffermano l'impegno dei nostri team nel fornire soluzioni che abbiano un impatto reale sul mercato con qualità, efficienza e disciplina operativa».

Nel dettaglio della produzione sudamericana, gli impianti brasiliani hanno fatto la parte del leone con 846.000 veicoli (+12%), guidati da Betim (525.000 unità; +12%), seguito da Goiana (250.000; +7%), e da Porto Real (67.000; +29%). Per quello, invece, che riguarda le esportazioni, il Polo Automotivo di Betim ha chiuso il 2025 con 81.500 veicoli venduti all'estero (+41% sul 2024), seguito da Porto Real con 28.900 (+38%) e Goiana con il nuovo record di 47.300 unità (+27%).