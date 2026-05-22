Stellantis, il ceo Filosa assicura: «Non chiuderemo impianti in Italia e in Europa. Piano Italia procede come previsto»

«Non chiuderemo impianti in Italia e in Europa. Siamo in grado di ridurre la capacità produttiva di 800.000 unità senza chiusure perché siamo in grado di condividere la capacità produttiva con i nostri partner,". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, durante la conferenza stampa al termine dell''Investor Day. Filosa ha ricordato tutti gli investimenti previsti negli stabilimenti italiani: «Abbiamo rilanciato la produzione di auto di massa a Mirafiori, a Melfi produrremo l'Alfa Romeo e le e-car a Pomigliano. Investiremo ad Atessa. Il piano Italia è sulla buona strada».

Il Piano Italia di Stellantis procede come previsto. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in occasione dell'Investor day. «Il Piano Italia, che è stato presentato dal nostro presidente (John Elkann, ndr) quando aveva anche le funzioni di amministratore delegato dell'azienda, è tutto a posto, e stiamo raddoppiando, fondamentalmente ad Atessa con grandi investimenti, con un'ulteriore Alfa Romeo e a Pomigliano» con il progetto e-car, ha specificato Filosa, rispondendo alle domande dei giornalisti. In particolare, ha spiegato il manager, «abbiamo riportato una produzione di massa a Mirafiori con la Fiat 500 ibrida» che sta avendo «una salita produttiva», e «abbiamo migliorato la produzione con nuovi modelli a Melfi, tra cui la Jeep Compass, la Lancia Gamma e un modello Ds». Inoltre, «investiremo in Atessa, e sarà il più grande investimento in un nuovo prodotto, il nuovo veicolo commerciale che inizieremo a produrre in questo impianto».