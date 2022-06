Stellantis, le immatricolazioni di maggio segnano un -15,6% a 47.451 veicoli, -30,2% da inizio anno. Alfa Romeo in rialzo del 3,67%

TORINO - Rallenta a maggio il calo delle immatricolazioni di Stellantis in Italia, sostanzialmente in linea con il mercato. Il gruppo, nato dalla fusione di Fca e Psa, il mese scorso ha registrato un ribasso delle immatricolazioni auto del 15,6% a 47.451 unità, contro le 56.213 unità dello stesso mese del 2021. Ad aprile erano diminuite del 41%. Il mese scorso il gruppo aveva una quota del 39,1% del mercato italiano, contro il 39,3% dello stesso mese del 2021. Nei primi cinque mesi dell’anno, le vetture registrate sono state 205.758, in discesa del 30,2% rispetto alle 294.715 dello stesso periodo del 2021. Andando a vedere nel dettaglio i marchi del gruppo Stellantis, per quanto riguarda quelli ex Fca, Alfa Romeo a maggio 2022 ha registrato 1.159 immatricolazioni, in rialzo del 3,67% su anno (quota dello 0,96%), Jeep 5.698 unità, in calo del 5,59% (quota del 4,69%), Fiat 19,531 unità, con una flessione del 18,01% (quota del 16,1%), e Lancia 4.257 unità, in calo del 7,7% (quota del 3,51%).

Per quanto riguarda i marchi ex Psa commercializzati in Italia, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 5.717, -18,9% (quota del 4,71%), quelle del brand Opel sono state 4.687, in calo del 14,44% (quota del 3,86%), e quelle di Peugeot sono state 6.411, 20,94% (quota del 5,29%). Il gruppo Stellantis vede otto auto nella classifica delle prime dieci più vendute in Italia in maggio. In particolare, la vettura più venduta si conferma la Fiat Panda, con 11.955 unità. In classifica ci sono anche la Lancia Ypsilon, la Fiat 500, le Jeep Compass e Renegade, la Citroen C3, la Peugeot 208 e la Opel Corsa. Guardando ai primi cinque mesi del 2022, Alfa Romeo in gennaio-maggio ha registrato 4.248 immatricolazioni, in calo del 17,34%, Jeep 23.462 unità, in calo del 24,05%, Fiat 81.832 unità, con una flessione del 29,78%, e Lancia 17.766 unità, in calo del 21,98%. Inoltre, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 26.713, -33%, quelle del brand Opel sono state 20.792, in calo del 32,97%, e quelle di Peugeot sono state 30.945, -36,19%.