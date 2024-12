Stellantis, Imparato: «Acea luogo giusto per costruire un piano d'azione comune»

«L'impegno di Stellantis nella transizione verso l'elettrificazione è profondo, grazie alla nostra tecnologia multi-energia, e affrontiamo con grande responsabilità le sfide dell'industria automobilistica europea. Riteniamo che l'Acea sia il forum giusto per dialogare con i nostri colleghi e gli stakeholder e costruire insieme un piano di azione a sostegno dell'intera catena del valore». Lo afferma Jean-Philippe Imparato, responsabile di Stellantis Enlarged Europe, a proposito della richiesta dell'azienda di rientrare nell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.

L'industria automobilistica europea - ricorda Stellantis - si trova in un momento critico, con una profonda trasformazione in corso verso la mobilità a zero emissioni, con nuove forze competitive e un ambiente internazionale in rapida evoluzione. In questo importante momento, Stellantis ritiene fondamentale dialogare e sviluppare una comprensione condivisa delle sfide e dei modi per affrontarle insieme. Stellantis ritiene che Acea sia la piattaforma giusta per farlo. Stellantis è impaziente di collaborare con gli altri membri dell'associazione e di unirsi a un approccio comune, che preservi la transizione, la sostenibilità e la competitività dell'industria automobilistica e gli interessi delle sue comunità. L'adesione, se approvata dal consiglio Acea, diventerà effettiva a partire dal primo gennaio 2025.