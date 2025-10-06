Stellantis, Imparato: «Atessa stabilimento centrale nella strategia industriale del Gruppo»

Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Europe & European brands di Stellantis, ha visitato la fabbrica di Atessa, in provincia di Chieti. L’incontro, come ha spiegato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha permesso di approfondire le prospettive produttive e industriali del sito, punto di riferimento per il comparto dei veicoli commerciali a livello europeo. “È stata una visita molto positiva, che conferma la centralità dello stabilimento di Atessa nella strategia industriale di Stellantis. La presenza dei vertici europei dell'azienda, che ringrazio per la sua venuta in Abruzzo, testimonia l’attenzione e la volontà di investire in questo sito, nonostante le difficoltà che il mercato dell’auto e in particolare quello dei veicoli commerciali sta attraversando a livello europeo", ha detto Marsilio, sottolineando che lo stabilimento di Atessa, polo per la produzione di veicoli commerciali, rappresenta un patrimonio industriale strategico per l’Abruzzo e per il Paese. “Guardiamo al futuro con ottimismo, la Regione Abruzzo sarà sempre in prima linea per sostenere e valorizzare il settore automotive e tutto il suo indotto, con l’obiettivo di favorire innovazione, occupazione e crescita economica", ha detto Marsilio, aggiungendo che "la collaborazione tra istituzioni e imprese è la chiave per affrontare le sfide della transizione industriale e rafforzare la competitività del territorio".