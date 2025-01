Stellantis, Imparato: «Nel 2025 priorità aumentare modelli ibridi. Riconquistare fiducia clienti, dealer e governi»

Stellantis ha modificato la sua strategia europea dopo l'addio di Carlos Tavares per adattarsi ad un'elettrificazione del mercato piu lenta del previsto. Lo ha dichiarato venerdi il direttore europeo della casa automobilistica Jean-Philippe Imparato. Imparato ha detto che la priorita per il 2025 sara quella di aumentare il numero di versioni ibride (che permettono di percorrere alcuni chilometri con l'energia elettrica, senza doversi collegare per ricaricare) sui modelli di tutti i suoi marchi, tra cui Opel, Citroen e Fiat, in un momento in cui Renault e Toyota sono molto avanti in termini di questi propulsori. La seconda priorita e l'elettrificazione delle vendite di veicoli commerciali, che sono in ritardo rispetto agli obiettivi europei, ha detto Imparato durante la conferenza stampa al Salone dell'Auto di Bruxelles.

La priorita di Stellantis è ora quella di «riconquistare la fiducia» dei clienti, dei concessionari e dei governi, ha sottolineato Imparato, facendo eco alle parole di John Elkann, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo. Concretamente, il gruppo ha comunicato nuove politiche commerciali ai suoi gruppi di concessionari per il 2025: riceveranno un bonus se raggiungeranno un certo livello di vendite elettriche, aiutando Stellantis a rispettare gli standard europei sulle emissioni di CO2. Secondo questi standard, noti come CAFE, il gruppo dovra vendere il 21% di auto elettriche nel 2025, rispetto al 12% alla fine del 2024 e al 17% nei primi giorni di gennaio 2025.

Stellantis intende inoltre incrementare le vendite a partire dalla prima meta dell'anno con una «raffica» di modelli elettrici piu accessibili, con prezzi compresi tra 20.000 e 35.000 euro, che vanno dalla Citroen C3 alla Fiat Grande Panda e all'Alfa Romeo Junior. Il suo marchio cinese, Leapmotor, deve posizionarsi «a testa alta» rispetto ai concorrenti cinesi nella gamma elettrica entry-level. Allo stesso tempo, i suoi volumi in crescita dovrebbero consentire al Gruppo di continuare a vendere modelli a benzina con gli altri marchi senza incorrere in sanzioni europee. Tutti i marchi del Gruppo sono rappresentati al Salone di Bruxelles, che e cresciuto con la fine del Salone di Ginevra. Si tratta di «un salone in cui vendiamo», con molte offerte commerciali, e che «da il tono» per l'anno a venire, ha sottolineato Imparato. Il nuovo CEO di Stellantis, che succedera a Carlos Tavares, licenziato all'inizio di dicembre, sara nominato nella prima meta dell'anno, ha confermato Imparato.