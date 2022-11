Stellantis, Imparato: «Ordini Alfa Romeo 10 volte più grandi che in 2021. Tonale Phev, strategica per la crescita del brand»

BALOCCO - «A ottobre 2022 gli ordini di Alfa Romeo sono 10 volte più grandi rispetto al 2021». Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo (gruppo Stellantis), in occasione della presentazione della nuova Alfa Romeo Tonale Phev. ‘A dicembre 2022 avremo 6 mesi di portafoglio ordinì, ha precisato il manager. Merito dell’aumento degli ordini del marchio è soprattutto dell’ Alfa Romeo Tonale di cui sono già sul mercato le versioni diesel e ibrida. ‘Entro fine anno arriveremo a 35mila ordini di auto Tonalè, ha specificato Imparato. A oggi Alfa Romeo ha registrato un aumento delle vendite rispetto al 2021 del 4,5% a livello globale. Nel dettaglio, il marchio ha visto un +3,6% nell’Europa allargata, +4,9% in Nord America, +13,2% in Medio Oriente e Africa, +11,3% nell’area India e Asia Pacific, +1,4% in Cina. Gli ordini di Alfa Romeo Tonale Phev saranno aperti dal 17 novembre prossimo e si stima che il 50% sarà destinato a flotte, grazie alle basse emissioni che garantisce.

La produzione di questa vettura, come gli altri modelli di Tonale, viene realizzata nello stabilimento di Pomigliano d’Arco (in provincia di Napoli), che al momento opera su un turno e permette la produzione di 4mila Tonale al mese. ‘Puntiamo sulla qualità e al momento non voglio andare oltre. Il giorno che avremo la possibilità di aumentare la produzione, lo faremò, ha affermato Imparato. Il gruppo ha l’obiettivo di portare questa vettura nel 2023 anche negli Stati Uniti e di allargare la sua presenza in Nord Europa. Allo stato, come indicato dal manager, per il 2023 ‘ho a disposizione 35mila pacchi batterie per la versione Phev da parte del fornitore cinese Catl’. Inoltre, ‘con il Phev e in generale con l’elettrificazione apriamo altri mercati, come Regno Unito, Paesi Bassi e Nord Europà e in questo modo ‘il mix ricavi cambierà moltò, ha spiegato Imparato. Attualmente Alfa Romeo fa il 75% dei suoi ricavi in Europa (50-50 tra Italia e resto d’Europa) e il 25% nel resto del mondo, nel 2025 la stima è di arrivare a un mix 70% Europa e 30% resto del mondo e nel 2030 la previsione è di un 60% in Europa e 40% resto del mondo.

Tornando all’ Alfa Romeo Tonale, i modelli attualmente disponibili vengono consegnati ‘dopo 3-4 mesi dall’ordinè ha detto ancora Imparato e ‘stanno raggiungendo gli obiettivi di vendita, siamo molto soddisfattì, ha specificato Francesco Calcara, direttore marketing global di Alfa Romeo, aggiungendo che ‘l’80% delle vendite realizzato fino a ora è nelle versioni più alte. Il 65% è stato ordinato da clienti business e il 20% delle vendite è stata realizzata online, una percentuale ancora più alta in Italia». Dunque potrà essere ordinata dal prossimo 17 novembre, con tempi di consegna che si aggirano come per tutte le altre versioni attorno a 3-4 mesi. È la variante ibrida plug-in (Phev) dell’ Alfa Romeo Tonale, primo modello del Biscione che può viaggiare in modalità 100% elettrica per 80 km, una «percorrenza urbana che permette di andare in ufficio senza ricaricare la batteria». Lo ha detto oggi a margine dei test drive internazionali di Tonale Phev Jean-Philippe Imparato ceo della marca Alfa Romeo. «Questa versione ibrida plug-in è fondamentale nell’ambito della strategia Zero to Zero - ha sottolineato Imparato - perché ci permetterà, arrivando sul mercato nel 2023, di ridurre del 40% le emissioni di CO2 della nostra gamma».

La quantità di CO2 emessa da Tonale Phev è così bassa «da allargare enormemente la lista delle aziende che possono inserire il nuovo modello nell’elenco delle company car - ha detto Imparato - Per questo prevediamo un mix del 50% di vendite alle flotte». Imparato ha sottolineato che « Alfa Romeo ha rispettato il programma stabilito per il 2020, per il 2021 e il 2022» con ordini per la marca che tra gennaio e ottobre di quest’anno «sono 10 volte quelli registrati nel 2021». Imparato prevede di chiudere l’anno in corso con «30-35mila ordini per Tonale». A Pomigliano si lavora con il massimo impegno per tutelare l’elevata qualità raggiunta lavorando oggi «su un solo turno che significa 4.000 Tonale al mese - ha ribadito Imparato - perché vogliamo tutelare i livelli qualitativi raggiunti». Ed ha specificato che per Tonale Phev avrà a disposizione 35mila pacchi batteria nel 2023. Tonale Phev rappresenta anche l’inizio della nuova internazionalizzazione di Alfa Romeo: «ci servirà per modificare il mix del ricavi del brand - ha detto il ceo - che nel 2022 arrivano al 25% da fuori Europa e che saliranno al 30% nel 2025 e al 40% nel 2030».