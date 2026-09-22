Stellantis: “Mirafiori messa in sicurezza, ma pesa il costo dell'energia. Impegnati in un piano ambizioso”

«Da oltre un anno e mezzo siamo impegnati a realizzare un ambizioso piano per rafforzare la nostra presenza industriale in Italia, con oltre una ventina di modelli prodotti nel nostro paese e altri che arriveranno. Ambizioso perché calato in un contesto non favorevole, caratterizzato da un mercato che si è ridotto di un quinto rispetto al pre covid, da una concorrenza extra-Ue, forte di condizioni competitive irreplicabili in Eu, che riduce ulteriormente lo spazio di mercato dei produttori europei e una grave mancanza di competitività europea, ancora più accentuata in Paesi come il nostro, in particolare sul piano del costo dell'energia».

Secondo l'azienda, «rispetto alle preoccupazioni intorno alla stabilità della produzione torinese è però importante focalizzarsi su un paio di elementi legati al contesto: il prezzo e la competitività". «Sul fronte della competitività - spiega il portavoce - i prezzi delle produzioni nazionali, nella fattispecie, di Mirafiori, potrebbero essere contenuti grazie a un miglioramento della competitività, a partire da una riduzione del costo dell'energia. Stiamo portando avanti un dialogo con le istituzioni nazionali e locali per chiedere un costo dell'energia allineato a quelli di altri Paesi europei come la Spagna e la Francia, ma ancora, anche a causa del difficile contesto geopolitico, non abbiamo visto alcun beneficio concreto».

Nello spiegare l'attuale situazione produttiva in ambito automobilistico, Stellantis precisa che «un veicolo nuovo costa di più rispetto al passato e questa minore accessibilità ha svantaggiato soprattutto le famiglie del ceto medio e i giovani». Una condizione che ha impattato soprattutto sul segmento delle utilitarie a causa dell'aumento dei costi di trasformazione e dei cosiddetti costi regolatori, ovvero tutti quei costi dovuti a requisiti o prescrizioni normative». Nonostante questa situazione che caratterizza il settore automotive, Stellantis spiega di avere «messo in sicurezza e rilanciato, uno dopo l'altro», tutti i suoi stabilimenti, a partire da Mirafiori. «Alla fine dello scorso anno - ricorda - abbiamo portato la nuova 500 ibrida che ha già consentito di aumentare significativamente la produzione. Nel solo primo semestre di quest'anno abbiamo prodotto più auto che in tutto il 2025».