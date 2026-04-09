Stellantis, in aumento la produzione in Italia nei primi 3 mesi 2026: +9,5% a 120.366 i veicoli e +22% le auto grazie ai nuovi modelli

Dopo un 2025 nero la produzione di Stellantis Italia nel primo trimestre del 2026 è in crescita: aumentano del 9,5% a 120.366 i veicoli e del 22% le auto grazie ai nuovi modelli. Tra gli stabilimenti solo Cassino continua a perdere volumi anche rispetto al 2025 (-37,4%). Lo dice il Report della Fim Cisl, illustrato dal segretario generale Ferdinando Uliano. La previsione della Fim per il 2026 è una produzione intorno a 500 mila veicoli con le auto oltre quota 300 mila, volumi vicini a quelli del 2023, ma dipenderà «in larga misura dalla tenuta dei modelli già presenti negli stabilimenti e dal riscontro dei nuovi sul mercato».