Stellantis, in Borsa il titolo scende del 4%, reazione gelida del mercato al piano industriale

Sprofonda bruscamente Stellantis a Piazza Affari con le prime notizie del piano industriale che prevede maxi investimenti da 60 miliardi di euro da qui al 2030 e 60 nuovi modelli. Il titolo, che saliva di oltre un punto percentuale, è precipitato fino a un minimo di 5,99 euro (-8,4%) per poi risalire rapidamente restando tuttavia in territorio nettamente negativo. Le azioni scambiano ora a 6,18 in calo del 4%. Secondo il piano, il 60% degli investimenti totali (36 miliardi di euro) sarà destinato a marchi e prodotti, mentre il restante 40% (24 miliardi di euro) sarà destinato a piattaforme globali, sistemi di propulsione e tecnologie. Per quanto riguarda le auto, nel dettaglio, entro il 2030 Stellantis prevede di lanciare oltre 60 nuovi veicoli e realizzare 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Inoltre, il piano prevede una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027.