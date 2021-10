Stellantis, in Brasile Fiat è leader per il nono mese consecutivo. Quattro modelli tra le 10 auto più vendute, boom per pick-up Toro

SAN PAOLO - Per il nono mese consecutivo Fiat si consolida come leader nella classifica delle vendite di veicoli in Brasile. Sono quattro i modelli - Nova Toro, Nova Strada, Argo e Mobi - tra le dieci auto più vendute nel Paese nel mese di settembre. In testa su tutti Nova Toro, che ha registrato 6.852 unità immatricolate (4,8% di quota di mercato), un record storico dal lancio del pick-up. Il buon risultato di settembre di Fiat comprende anche Nova Strada, al 4ø posto con 5.772 veicoli (4% di quota di mercato), Argo al 6ø posto (4.911 unità e 3,4% di quota), e Mobi al 7ø, con 4.574 unità e 3,2% di quota di mercato. Con oltre 335.000 unità vendute, Fiat detiene una quota del 22,7% nel mercato brasiliano, con una crescita di sette punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2020. Nova Strada continua ad essere il veicolo più popolare in Brasile nel 2021, con 85.386 migliaia di unità e una quota di mercato del 5,8%.