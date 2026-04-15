Stellantis, in crescita del 12% a 1,36 mln di unità le consegne globali nel 1° trimestre: Europa +12% e Nord America +17%

Nel primo trimestre Stellantis ha visto crescere le consegne in tutte le regioni, con "l'incremento in larga misura attribuibile all’Europa allargata (regione Enlarged Europe) e al Nord America, sostenuto anche dalla crescita delle consegne su base annua in Medio Oriente Africa e Sud America. Stando a quanto emerge dalle stime sulle consegne consolidate, nel periodo gennaio-marzo le consegne sono cresciute a livello globale del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a circa 1,4 milioni di unità (1,361 milioni per la precisione). In Nord America le consegne sono stimate in crescita del 17% a 379.000 unità e in Europa Allargata del 12% a 637.000 unità, con la crescita dei volumi per i veicoli passeggeri attribuibile ai nuovi lanci. Nell'area Middle East e Africa le consegne sono viste in rialzo dell'11% a 111.000 unità, in Sud America del 4% a 219.000 unità e in Asia Pacifico del 15% a 15.000 unità.

Da segnalare che, nel conteggio delle consegne, quelle di Maserati ora sono incorporate nel totale e non più rilevate separatamente. Nella regione Enlarged Europe i volumi dei veicoli commerciali leggeri (Lcv) sono rimasti stabili a 135.000 unità. Le consegne di Fiat, Opel/Vauxhall e Citroen hanno beneficiato dalle performance dei modelli su piattaforma Smart Car (Citroën C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda) che sono cresciuti di circa 48.000 unità, pari a un aumento dell’85% su base annua. I veicoli a marchio Leapmotor hanno visto consegne in crescita di 22.000 unità, a 27.000. Questo è attribuibile al successo, in particolare in Italia, del modello Leapmotor T03, nel segmento dei Bev accessibili in Europa. In Nord America "il miglioramento riflette un rafforzamento dello slancio commerciale nella regione".

Le consegne del Ram 1500 (light-duty) Hemi V8, dell’aggiornamento di Jeep Grand Wagoneer, e del nuovo Jeep Cherokee hanno contribuito per oltre il 100% della crescita rispetto all’anno precedente, compensata parzialmente dal calo delle consegne di Jeep Compass, legato all’aumento della produzione di Jeep Cherokee, anch’esso prodotto nello stabilimento di Toluca. In Medio Oriente e Africa le consegne sono trainate dalla Turchia (+12.000 unità), riflettendo "i benefici di una normalizzazione nella dinamica delle scorte e una crescente performance commerciale in Turchia, grazie all’introduzione delle nuove Smart Car di Citroën e Opel". Anche l’Algeria ha registrato un contributo positivo grazie al progressivo aumento della produzione locale.

Le consegne nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono diminuite di oltre il 50%, a circa 3.000 unità. Infine, in Sud America il rialzo delle consegne è attribuibile al Brasile (+11%), in un contesto di mercato più favorevole. L'andamento è stato parzialmente compensato da una flessione delle consegne in Argentina (-19%), dovuta al calo del settore e alla pressione esercitata dai nuovi operatori cinesi. Stellantis, comunque, ha mantenuto la propria leadership nelle consegne regionali, così come nei suoi due principali mercati, Brasile e Argentina.