Stellantis, in Francia via libera dei sindacati ad accordo con aumento del 2,1% dei salari

E' stato firmato da quattro sindacati l'accordo sui salari negoziato con Stellantis France che prevede un aumento del 2,1%, come nel 2025. “La nostra proposta di accordo salariale, frutto delle trattative del 12 febbraio, è stata firmata da quattro organizzazioni sindacali, Fo, Cftc, Cfe-Cgc e Cfdt, che rappresentano l'84% dei dipendenti di Stellantis Auto Sas France”, ha fatto sapere l'azienda, ricordando che il gruppo aveva proposto un aumento del 2,1% del monte salari, in un contesto di inflazione allo 0,7%.

Secondo l'accordo, i tecnici beneficeranno di un aumento dello 0,9%, a cui si aggiungerà, per il 75% di loro, un aumento individuale dell'1%. Gli operai avranno diritto a un aumento dell'1% per tutti e dello 0,9% per il 62% del personale. Infine, il 75-80% dei quadri beneficerà di un aumento individuale, ma senza aumento generale per questa categoria. La Cgt, che non ha firmato l'accordo, aveva bollato gli aumenti proposti come "troppo bassi".